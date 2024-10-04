logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

07:274/10/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sinan K. ve oğlu Berkan K. ile aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Celal S. ve Efe Y, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 15. Sokak'ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal S, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay esnasında tüfekle ateş açılması sonucu park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Celal S, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.



#Çorum
#Silah
#Hitit Üniversitesi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Jandarma uzman erbaş alımı 2024: Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? MSB son açıklamalar sayfası