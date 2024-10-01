Ruhsatlı silah parçalarının satışına yasak

Son dönemde artan yaralama ve öldürmeye teşebbüs gibi suçlardaki artışın önüne geçilmesi için Ateşli Silahlar Kanunu’nda değişikliğe gidiyor. Yeni kanun tasarısına göre, satılması ve bulundurulması özel izne ve ruhsata tabi ölümcül silahların piyasada rahatlıkla bulunabilen yedek parçaları ve mekanizma aksamlarının satışı da yasaklanacak. Bu silahlara ait parçaların ve aksamların bulundurulması ve taşınması cezaya tabi olacak. Bu çerçevede, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurmanın cezası bir yıldan iki yıla çıkarılacak. Düzenleme, bu silahlara ait namlu, tetik, tetik iğnesi, dipçik, şarjör, şarjör başı gibi kısımlarının da satışına kısıtlama ve ruhsat zorunluluğu getirecek.





TİCARETİ DE RUHSATA TABİ

Suç örgütlerine silah satışının önüne geçmeyi amaçlayan teklifle, taşınması yasak olan ya da ruhsat gerektiren silahların, piyasada silahtan ayrı olarak satılabilen parçalarının bulundurulması ve ticareti de ruhsata tabi olacak. Yeni düzenleme silah kayıp başvurularını da kapsıyor. İlk defa silahı çalınan veya silahını kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Bu yeni silahın devri halinde yeni taşıma veya bulundurma izni verilebilecek. Ancak iki defadan fazla ruhsatlı silahını kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.





Tunceli’de bahar temizliği

Tunceli'de jandarma tarafından PKK’nın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan ‘Büyük Sonbahar Operasyonu’ kapsamında Ali Boğazı, Ahpanos, Sarıyayla ve Işıkvuran bölgelerinde arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi.





KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal'ın koordinasyonuyla düzenlenen operasyonda ekipler, Munzur ile Pülümür çaylarından halatlar yardımıyla suyun karşı tarafına geçerek, sarp kayalardan dağ yamaçlarına tırmandı. İnsansız hava araçları ile patlayıcı madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, ağaç dalları ve kayalarla kamufle edilen 13 mağara ve 17 sığınak tespit edildi. Mağara ve depolarda yapılan aramalarda da 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 164 piyade tüfek fişeği, 6 akü, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.











