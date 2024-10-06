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Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesi: 8 kişi hastanelik oldu

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesi: 8 kişi hastanelik oldu

08:596/10/2024, Pazar
AA
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Çorum
Çorum

Çorum'da doğadan topladıkları mantarları tüketen 8 kişi, zehirlenme belirtileri göstermeleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumu takip ediliyor.

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Dodurga ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 8 kişide bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetler görüldü.


Tedavi altına alındılar


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.





#Çorum
#mantar
#zehirlenme

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