Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde muhalefet partisi temsilcileri tarafından gündeme getirilen 'erken seçim' tartışmalarına noktayı koydu. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzde, parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır." diyen Erdoğan, "Herkes planını, programını buna göre yapmalıdır. Muhalefet, iç hesaplaşmasını ülkeye, millete ve ekonomiye zarar verecek şekilde yürütmemelidir." ifadelerini kullandı.