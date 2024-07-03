A Milli Futbol Takımı'mız EURO2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih yazan A Milli Futbol Takımı'nı X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
"Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. "