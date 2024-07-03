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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.

00:07 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:19 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Merih Demiral (3) kaydetti.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Merih Demiral (3) kaydetti.

A Milli Futbol Takımı'mız EURO2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih yazan A Milli Futbol Takımı'nı X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. "



#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#Avusturya
#A Milli Takım
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