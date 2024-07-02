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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'erken seçim' spekülasyonlarına nokta: Herkes planını buna göre yapmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde muhalefet partisi temsilcileri tarafından gündeme getirilen 'erken seçim' tartışmalarına noktayı koydu. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzde, parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır." diyen Erdoğan, "Herkes planını, programını buna göre yapmalıdır. Muhalefet, iç hesaplaşmasını ülkeye, millete ve ekonomiye zarar verecek şekilde yürütmemelidir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
21:52 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 22:01 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Erdoğan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1,5 yıl sonra erken seçim yapılacağını iddia edip,
"Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in gündeme getirdiği 'erken seçim' tartışmalarına noktayı koydu.

"Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem var"

X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Önümüzde, parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır."
diyen Erdoğan,
"Herkes planını, programını buna göre yapmalıdır. Muhalefet, iç hesaplaşmasını ülkeye, millete ve ekonomiye zarar verecek şekilde yürütmemelidir."
ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin iç savaşının dışa yansıması, muhatabı değiliz"

"Bizce bu tartışmalar, muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir."
vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Hükûmet olarak bu tartışmaların ne tarafıyız ne de muhatabıyız. Biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz.
" dedi.

"Biz fuzuli gündemlerin peşine takılmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının tamamı ise şöyle:

Allah’ın izniyle önümüzde, parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır.

İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını, programını buna göre yapmalıdır.

Tarihimizde, sandıkta tezahür eden iradeyi yok sayanların olduğu, ülkemizin bir gerçeğidir.

Son dönemde bu kibirli tavrın, seçmen iradesini yok sayma aymazlığının tekrar nüksettiğini görmekteyiz.

Gündeme taşınmak istenen erken seçim tartışmalarına bu zaviyeden bakılması gerektiği kanaatindeyiz.

Bizce bu tartışmalar, muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir.

Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır.

Hükûmet olarak bu tartışmaların ne tarafıyız ne de muhatabıyız.

Biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz.

Biz her biri altın değerinde olan 4 yıllık süreyi en iyi ve en verimli şekilde kullanmaya bakıyoruz.

Türkiye, son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken…

Bölgemizde her gün yeni bir kriz ve çatışma patlak verirken…

Dünya, büyük bir belirsizlik girdabında sürüklenirken...

Velhasıl, ülkemizin ve milletimizin çözülmesi gereken bunca meselesi varken sırf eski ve yeni takım arkadaşlarına çalım atmak için bu tür tartışmalara meyledilmesini doğru bulmuyoruz.

Muhalefet, iç hesaplaşmasını ülkeye, millete ve ekonomiye zarar verecek şekilde yürütmemelidir.

Biz fuzuli gündemlerin peşine takılmadan milletin emanetinin hakkını vermeye gayret edeceğiz."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#Erken Seçim
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