Türkiye Avusturya'yı yenerse rakibi kim, çeyrek finalde hangi takımla oynayacak?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılar bu turu geçmesi halinde bu akşam 19.00’da oynanacak karşılaşma ile birlikte çeyrek final rakibi belli olacak. Peki, Türkiye Avusturya'yı yenerse rakibi kim olacak? İşte sorunun cevabı.

1 / 10 A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 22.00’de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

2 / 10 Leipzig şehrinde şehrinde oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.



3 / 10 Avusturya ile 18. kez karşılaşacak olan olan milliler rakibine karşı 7 kez üstünlük sağladı.

4 / 10 Avusturya bu maçlardan 9 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.



5 / 10 Avusturya'ya rakip olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Türkiye (4G 1B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı.



6 / 10 Ay-yıldızlılar bu maçı kazandığı takdirde adını çeyrek finale yazdıracak.

7 / 10 2008'den bu yana ilk kez gruptan çıkan ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyet çıkarıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

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TÜRKİYE AVUSTURYA'YI YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

A Millilerin muhtemel rakibi Romanya'yı 2-0 mağlup eden Hollanda oldu. Türkiye - Avusturya maçının galibi çeyrek finalde Hollanda ile oynayacak.





9 / 10 Euro 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmaları, 5-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak.

