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POLİTİKA KARABÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te yaşayan ve kendisiyle görüşmek isteyen serebral palsi (beyin felci) hastası Merve Ergül'e videolu mesaj gönderdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan serebral palsi hastası Merveye video mesaj
Merve Ergül, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini iletti.

AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik tarafından ziyaret edilen 24 yaşındaki Ergül'ün kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı.

Ergül ziyarette, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini iletti.

Zonguldak'a dün bir dizi açılışlar için gelen Erdoğan, Çelik aracılığıyla Merve'ye video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj
OYNAT 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te yaşayan ve kendisiyle görüşmek isteyen serebral palsi (beyin felci) hastası Merve Ergül'e videolu mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik tarafından ziyaret edilen 24 yaşındaki Ergül'ün kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı. Zonguldak'a dün bir dizi açılışlar için gelen Erdoğan, Çelik aracılığıyla Merve'ye video mesaj gönderdi. Mesajında Merve Ergül'e ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, 'Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum. Senin bu kadirşinas teşebbüsün için de sana şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabb'imin Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine sana Rabb'imden şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.


Mesajında Merve Ergül'e ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, "Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum. Senin bu kadirşinas teşebbüsün için de sana şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabb'imin Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine sana Rabb'imden şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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