Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz verdiği bir ilçe daha doğalgaz kullanımına başladı

7 Kasım 2021 günü Batman’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitabında, “Şehrimizi doğal gazla buluşturduk mu? İnşallah yakında Beşiri ve Kozluk 2 yıla kadarda Gercüş, Hasankeyf ve Sason’a doğal gaz arzı sağlanmış olacağız. Önümüzdeki dönem bu yatırımları devam ettirmekte kararlıyız” ifadelerinde bulunmuştu.



"Evler daha sıcak, daha temiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten ev hanımı Songül Önder, “İlçemize doğal gazın gelmesi bizi çok mutlu etti ve rahatladık. Kış aylarında soba yakarken canımız çıkıyordu. 1 haftadır çok güzel zahmetsiz bir şekilde ısınıyoruz. Allah getirenden razı olsun Allah onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız Batman’a gelirken söz vermişti Beşiri doğal gazı getireceğiz diye getirdi ve şuan ısınıyoruz çok memnunuz. Daha önce soba yakarken kömür odun alıyorduk ve kış ayarında yetmiyordu. Sobayı yaktığımız zaman ev kirleniyordu ve her taraf soğuktu şimdi evimizin her tarafı sıcak bir şekilde ısınıyoruz. Evimiz temiz kalıyor bu durumdan çok memnun ve mutluyuz” dedi.

"Doğal gaz takdir ederseniz bir nimettir"

Doğal gazın ekonomik olarak çok iyi olduğunu belirten Beşiri Bağdu Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Çıdık, “Çok şükür ilçemiz doğal gaza kavuştu. Beşiri ilçesi Bağdu ve Mehmet yatkın mahallelerin bir kısmı doğal gaza kavuştu. Beşiri ilçesi 6 mahalleden oluşuyor halen 4 mahallemize doğal gaz gelmedi. Ortalama yüzde 70 civarında doğal gazın geleceği evler bulunmaktadır. Muhtar ve vatandaşlarımızdan yoğun bir talep bulunmakta diğer mahallelerimizin de biran önce doğal gaza kavuşmasını Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Doğal gazın gelmesi bizi mutlu etti hepsine gelmemiş olsa da en azından kışın sert geçtiği bir iklimde yaşıyoruz devamını bekliyoruz. Doğal gaz takdir ederseniz bir nimettir. Doğal gaz ekonomik olarak çok iyi ilçemiz kömür ile ısınmaya çalışan bir yerdir. Doğal gaz doğal olarak kolaylık sağlayacaktır” diye konuştu.