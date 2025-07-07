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Dağ keçileri köye indi

Dağ keçileri köye indi

09:507/07/2025, الإثنين
G: 7/07/2025, الإثنين
IHA
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Köylünün keçilerini gören 2 dağ keçisi, sürüye katılmaya çalıştı.
Köylünün keçilerini gören 2 dağ keçisi, sürüye katılmaya çalıştı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçileri köye indi. Köylünün keçilerini gören 2 dağ keçisi, sürüye katılmaya çalıştı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü yakınlarındaki dağlık alana giden çoban, sürüsünü otlattığı sırada 2 dağ keçisini fark etti. Keçilerin sürüye katılmak için köye indiğini görünce dron ile çekti.

Önce mağaraya sığınan keçiler, daha sonra çoban sürüsünün içine daldı.



#Şırnak
#Beytüşşebap
#Dağ keçisi
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