Köylünün keçilerini gören 2 dağ keçisi, sürüye katılmaya çalıştı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçileri köye indi. Köylünün keçilerini gören 2 dağ keçisi, sürüye katılmaya çalıştı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü yakınlarındaki dağlık alana giden çoban, sürüsünü otlattığı sırada 2 dağ keçisini fark etti. Keçilerin sürüye katılmak için köye indiğini görünce dron ile çekti.
Önce mağaraya sığınan keçiler, daha sonra çoban sürüsünün içine daldı.
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