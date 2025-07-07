Dağ keçileri köye indi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü yakınlarındaki dağlık alana giden çoban, sürüsünü otlattığı sırada 2 dağ keçisini fark etti. Keçilerin sürüye katılmak için köye indiğini görünce dron ile çekti.