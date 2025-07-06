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Erciyes Dağı'nda mahsur kalan iki dağcı 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda mahsur kalan iki dağcı 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

19:596/07/2025, Pazar
AA
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Bulundukları yerden indirilen dağcılardan A.K. tedavi için hastaneye sevk edildi.
Bulundukları yerden indirilen dağcılardan A.K. tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kayseri’de Erciyes Dağı’na tırmanan iki dağcı, iniş sırasında mahsur kaldı; biri ayağını burktu. E.K.T’nin ihbarı üzerine JAK, AFAD, UMKE ve dağcılık kulübü ekipleri 7 saatlik çalışmayla dağcılara ulaştı. JAK personeli, yaralı A.K.’yi sırtında taşıyarak sedyeye ulaştırdı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan iki dağcı, iniş sırasında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptıktan sonra inişe geçen iki dağcıdan A.K, ayağının burkulması sonucu yaralandı.

Arkadaşı ayağından yaralanan E.K.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü ekipleri, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından dağcılara ulaştı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, yaralı dağcıyı sedyenin bulunduğu bölgeye kadar sırtında taşıdı.



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