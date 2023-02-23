Depremzede çocuklar Kars'ta dersbaşı yaptı

"Daha önce Sarıkamış'ı görmemiştik. İlçeyi çok güzel buldum, her türlü imkanı var. Çocuklarımızın okula kayıtlarını yaptırdık. Kendileri mutlu, umarım o psikolojiyi kısa sürede atacaklar. Gerek okul yönetimi gerekse ilçe olarak sağ olsunlar her türlü imkanı sağladılar. Bizler durumu kötü olanları düşünüyoruz. Biz burada rahatız ve güvendeyiz. Önemli olan çocuklar, onlar da burada çok mutlu. İnşallah daha iyi olacaktır. Hep birlikte Türkiye olarak ayağa kalkacağız, yaraları saracağız inşallah."