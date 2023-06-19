Devlet destekleri atıl arazileri tarıma kazandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi (TAKEP)' çerçevesinde Şırnak merkez ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde 270 çiftçiye ait 5 bin dönüm kullanılmayan arazi tespit edildi. Bu alanda çiftçilere yüzde 75 hibe destekle ekim döneminde dağıtılan 70 ton sertifikalı mercimek tohumu toprakla buluşturuldu ve hasat sezonu başladı.

DEVLET HİBESİYLE ŞENLENDİ

Kumçatı beldesindeki çiftçilerden Lokman Ar, devletin çiftçilere her türlü yardımı ve kolaylığı sağladığını ifade ederek, "Duymadığımız destekleri de bizlere veriyorlar. 20 dönüm atıl arazim vardı, ekmeye imkanım yoktu. Onların verdiği destekle tarlam şenlendi. Valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bizlere çok destek oluyor. Gübre ve mazot desteği sağlıyorlar. Allah devletimizden, yetkililerimizden razı olsun" diye konuştu.

İYİ VERİM ELDE ETTİK

Çiftçilerden Mehmet Demir de, kullanmadığı 33 dönüm arazisine devletin verdiği yüzde 75 hibe destekle 250 kilogram sertifikalı mercimek tohumu ektiğini ve iyi verim elde ettiğini söyledi. Çiftçi Lokman Baygın ise, "Bölgede patos işiyle uğraşıyorum. 15 yıldır patos yapıyorum. Bölge çiftçilerin ekinlerini biçiyorum. Bu yıl yağmurlarda iyiydi, çok şükür diğer senelere göre verim de çok iyi” dedi.







