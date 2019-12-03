Gündem Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
AĞRI IĞDIR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı Iğdır, Ağrı ve Van'da ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle bir çok TIR sürücüsü yolda kaldı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yollar kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Haber Merkezi AA
Doğu'da ulaşıma kar engeli
Doğu'da ulaşıma kar engeli

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Iğdır-Ağrı kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Iğdır'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

AA
Iğdır'da etkili olan kar yağışı
  • Iğdır ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolundaki Pamuk Dağı geçidi, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.

Yolun açılmasını bekleyen araç sürücüsü Ercan Saraç, "Iğdır'dan Doğubayazıt'a geçeceğiz ama yol yok, yolun açılmasını bekliyoruz. Şu anda yukarı bölgelerde yol kapalıymış, kara yolları ekiplerini beklemek zorundayız." dedi.

AA
Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.

GÜRCİSTAN'DAN İRAN'A GİDERKEN YOLDA KALDILAR

Gürcistan'dan İran'a giden İranlı TIR sürücüsü Samed Garibi ise "Kar yağmış, burada kaldık. Zincirimiz yok, mazotumuz bitmiş durumda. Yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin 7 iş makinesiyle çalışma başlatmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

AĞRI-VAN ARASINDA ULAŞIM DURDU

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan kara yolundaki 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

AA
Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ekipler açtı.

Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, geçidin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü.

  • Tipi nedeniyle ilerlemekte zorlanan birçok TIR, Somkaya ve Gülizar köyleri arasında yolda kaldı.

TIR şoförlerinden Vahit Özüsalıç, Van'ın Erciş ilçesinden yola çıktığını belirterek, "Erciş'ten Doğubayazıt'a küspe yükledikten sonra yola çıktım. 2 saattir buradayım, Karayolları ekiplerini bekliyorum." diye konuştu.

AA
Kar yağışı nedeniyle TIR'lar yolda kaldı.
Kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri Doğubayazıt-Çaldıran kavşağından itibaren yolu Van istikametine doğru ulaşıma kapattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede mahsur kalan tırlar, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.

AA
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar.
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