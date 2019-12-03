Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı Iğdır, Ağrı ve Van'da ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle bir çok TIR sürücüsü yolda kaldı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yollar kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Haber Merkezi 03 Aralık 2019, 06:57 Son Güncelleme: 03 Aralık 2019, 09:54 AA