Edirne’de diplomalı çobanlar kursu tamamladı

22:16 17/03/2026, Salı
Edirne Halk Eğitim Merkezi "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu
Edirne'de Halk Eğitim Merkezi'nde "Sürü Yönetimi Elemanı" kursunu başarıyla tamamlayan 17 kursiyer sertifikalarını almaya hak kazandı. Gerçekleşen kursta, sürü yönetimi, hayvan sağlığı, hayvan besleme, merada sürü yönetimi, barınak şartları ve hayvancılıkta verimliliğin artırılması gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Edirne’de Halk Eğitim Merkezi tarafından hayvancılık alanında çalışan vatandaşların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu başarıyla tamamlandı. Kursu tamamlayan 17 kursiyer sertifikalarını alarak hayvancılık faaliyetlerinde daha bilinçli bir şekilde görev yapmaya başladı.

Kursta katılımcılara sürü yönetimi, hayvan sağlığı, hayvan besleme, merada sürü yönetimi, barınak şartları ve hayvancılıkta verimliliğin artırılması gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitim programı, alanında uzman zootekniker Murat Pazarlı tarafından yürütüldü.


Uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi

Kurs süresince katılımcılara sürülerin doğru şekilde yönetilmesi, hayvanların sağlıklı büyümesi için gerekli bakım ve besleme yöntemleri ile hastalıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca merada sürü kontrolü, hayvan davranışları ve üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Kursu tamamlayan kursiyerler ise aldıkları eğitim sayesinde hayvancılık faaliyetlerini daha planlı ve verimli şekilde yürütebileceklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



