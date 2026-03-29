Elazığ’da otomobil dereye uçtu: Üç kişi yaralandı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dereye uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Arıcak ilçesi Erimli beldesi Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen S.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.