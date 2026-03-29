Elazığ’da otomobil dereye uçtu: Üç kişi yaralandı

Kaza, Arıcak ilçesi Erimli beldesi Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen S.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.