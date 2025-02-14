Elinden telefonu alındı diye dehşet saçtı: Ağabeyini ve annesini bıçakladı

Aksaray'da elinden cep telefonunu alan ağabeyine sinirlenen Yasin O. (25), çıkan tartışmada annesi Nutuya O. (46) ile ağabeyi Ali O.'yu (30) bacaklarından bıçakladı. Anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Yasin O. ise kaçtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yasin O., elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O. ile tartışmaya başladı.