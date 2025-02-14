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Elinden telefonu alındı diye dehşet saçtı: Ağabeyini ve annesini bıçakladı

Elinden telefonu alındı diye dehşet saçtı: Ağabeyini ve annesini bıçakladı

09:3914/02/2025, Cuma
DHA
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Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'da meydana gelen kan donduran olayda ağabeyi elinden telefonu aldı diye öfkeden deliye dönen Yasin O. isimli şahıs, çıkan tartışma sonucu ağabeyi Ali O., ile annesi Nutuya O’yu bacaklarından bıçakladı. Yaralı anne ve oğul hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Yasin O., için arama çalışmaları devam ediyor.

Aksaray'da elinden cep telefonunu alan ağabeyine sinirlenen Yasin O. (25), çıkan tartışmada annesi Nutuya O. (46) ile ağabeyi Ali O.'yu (30) bacaklarından bıçakladı. Anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Yasin O. ise kaçtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yasin O., elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin O., ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O.'yu bacaklarından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

#Aksaray
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