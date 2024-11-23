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Öfkeli torun dehşeti: Harçlık vermeyen dedesini bıçakladı

Öfkeli torun dehşeti: Harçlık vermeyen dedesini bıçakladı

00:4223/11/2024, Cumartesi
IHA
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Bursa'da 18 yaşındaki torun, harçlık vermeyen dedesini bıçaklayıp ağır yaraladı.
Bursa'da 18 yaşındaki torun, harçlık vermeyen dedesini bıçaklayıp ağır yaraladı.

Bursa'da öfkeli torun dehşet saçtı. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda 18 yaşındaki İbrahim İ., dedesinden harçlık istedi. Dede para vermeyi reddedince aralarında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli torun mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce dedesini sonra da kendisini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan dede hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kendisini apartmana kilitleyen torun ikna edildikten sonra hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda harçlık alamayınca sinirlenen torun, dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kendini de bıçaklayan torun, kendini apartmana kilitledi. Şüphelinin ikna süreci kameraya saniye saniye yansıdı.

Harçlık alamayınca öfkelendi

Olay, saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K.'yi (73) ziyarete gitti.

İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede
para vermeyi reddedince
aralarında
sözlü tartışma
çıktı. Sözlü tartışma bir anda
kavga
ya döndü.

Öfkeli torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan dede Kemal K., evden güçlükle çıkarken öfkeli torun kendini apartmana kilitledi.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu
112 Acil Çağrı Merkezi
'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendini apartmana kilitledi

Ağır yaralı dede, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şüpheli, 1 saat süren ikna sonucu teslim oldu.

Polis ekiplerince ikna edilen torun, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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