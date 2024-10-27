Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Bahçelievler Devlet Hastanesi, acil servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i hastane polisi, 1', hastane jandarması, 1'i güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis özel harekat ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, saldırganları yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.