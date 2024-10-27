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Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

07:5527/10/2024, Pazar
AA
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Hüseyin B'ye otobüs terminali giriş kapısı yakınında tüfekle ateş etti.
Hüseyin B'ye otobüs terminali giriş kapısı yakınında tüfekle ateş etti.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, birden fazla fişeği ve tüfeğin taşındığı değerlendirilen çantayı inceledi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail S. husumetli olduğu Hüseyin B'ye otobüs terminali giriş kapısı yakınında tüfekle ateş etti.

Bacağından yaralanan Hüseyin B. ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Zanlı İsmail S. ise polise teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Bursa
#Terminal
#Silah

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