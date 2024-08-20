Kağıthane'deki silahlı saldırı sonrası kaçan üç şüpheli Romanya'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi şekilde olay yerine intikal edildiği, olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.
Mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın olaydan sonra 19 Ağustos günü saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespitinin gerçekleştirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bu arada, şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmalarına yardım ettiği belirlenerek yakalanan L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.