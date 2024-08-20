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Kağıthane'deki silahlı saldırı sonrası kaçan üç şüpheli Romanya'da yakalandı

Kağıthane'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçan 3 şüpheli, Romanya'da yakalandı.

19:34 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 20:03 - 20/08/2024 Salı
AA
Kağıthane'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kağıthane'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi şekilde olay yerine intikal edildiği, olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunurken, E.K'nin tedavisinin bilinci açık şekilde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, alacak verecek meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın olaydan sonra 19 Ağustos günü saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespitinin gerçekleştirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurt içinde ve yurt dışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Bu arada, şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmalarına yardım ettiği belirlenerek yakalanan L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Filistinli iş adamına suikast anı kamerada: Kağıthane’deki saldırı anbean kaydedildi

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş adamı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K. (30) ise hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Filistinli iş adamının can havliyle aracının camından kaçmaya çalıştığı görülüyor...


#İstanbul
#Kağıthane
#Filistin
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