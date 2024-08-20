Kağıthane'deki silahlı saldırı sonrası kaçan üç şüpheli Romanya'da yakalandı

"Devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurt içinde ve yurt dışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."