Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı! Şüpheliler aranıyor

Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada,

"Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."