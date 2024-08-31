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Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı! Şüpheliler aranıyor

Bahçelievler Devlet Hastanesi, acil servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i hastane polisi, 1', hastane jandarması, 1'i güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis özel harekat ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, saldırganları yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

05:37 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:37 - 31/08/2024 Cumartesi
DHA
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne yaşandı. Acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.


İstanbul Valiliğinden açıklama: Saldırıda kullanılan araç bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, gece 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada,
"Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."
ifadelerine yer verildi.




#Bahçelievler
#silahlı saldırı
#hastane
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