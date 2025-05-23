Etnospor şöleni başladı

İstanbul'da 7. Etnospor Kültür Festivali, ilk günden yoğun katılımla başladı. Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen festival, pazar gününe kadar sürecek. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyor. Bu yıl “Gelenek Ailede Başlar” temasıyla ziyaretçilere kapılarını açan festivale 35 ülkeden katılım sağlanıyor. Festival kapsamında geleneksel sporlar ve oyunların yanı sıra, geleneksel el sanatları, gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.





'GELENEK AİLEDE BAŞLAR' TEMASI

Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'nin tüm dünyanın ortak kültürü ile mirasını yaşatan, büyüten ve yaygınlaştıran bir buluşmaya dönüştüğünü vurguladı. Erdoğan, şu görüşleri paylaştı: "Köklerimizden gelen kadim değerleri, ortak hafızamızı ve gelecek nesillere bırakacağımız kültürel izleri yeniden canlandırıyoruz. Festivalimiz, kültür ve spor alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olma iddiasını sürdürmektedir. Her yönüyle gelişen ve büyüyen bu festival, insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın güçlü bir çağrısı olmuştur. Bu yıl kültür festivalimizi 'Gelenek ailede başlar' mesajıyla çok özel tema eşliğinde gerçekleştiriyoruz. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı aile bağlarını güçlendiren kültürel miras olarak öne çıkarıyor ve toplumumuzun ortak değerlerini yaşatmayı hedefliyoruz."





'GELENEK AİLEDE BAŞLAR' TEMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etnospor Kültür Festivali'ne çocukların ve gençlerin büyük ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. İstanbul Valisi Davut Gül de Etnospor Festivali aracılığıyla dünyadaki farklılıkları tecrübe etmenin ve bunu ailelerle canlandırmanın önemine vurgu yaptı. 7. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış törenine Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Hon. Bakary Badjie de katıldı.



