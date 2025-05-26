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Etnospor’da coşkulu kapanış

Etnospor’da coşkulu kapanış

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, 7'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti.
Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, 7'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti.

Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali sona erdi. 35 ülkeden 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığı festivalde okçuluk, güreş müsabakaları, atlı okçuluk, akrobasi, savaş sanatları, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.

Festivalin medya sponsoru olan Albayrak Grubu adına plaketi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun elinden Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu aldı.

SPORCULARA ÖDÜL

Festivalin kapanış programına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yahya Bostan da katıldı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu sporcuları, madalyalarını Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun elinden aldı. Festival sponsorları da etkinliğin son gününde ödüllendirildi. Bu sene festival medya sponsoru olan Albayrak Grubu adına plaketi Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu aldı. Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, 7'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti. Kazancı, "Bu bir kapanış töreni olsa da aslında 8'incisini yapacağımız festivalin de açılış töreni" diye konuştu.


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