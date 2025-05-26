Etnospor’da coşkulu kapanış

Festivalin kapanış programına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yahya Bostan da katıldı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu sporcuları, madalyalarını Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun elinden aldı. Festival sponsorları da etkinliğin son gününde ödüllendirildi. Bu sene festival medya sponsoru olan Albayrak Grubu adına plaketi Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu aldı. Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, 7'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti. Kazancı, "Bu bir kapanış töreni olsa da aslında 8'incisini yapacağımız festivalin de açılış töreni" diye konuştu.