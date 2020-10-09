Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Fransız gazetesinden dikkat çeken Erdoğan yazısı Dünyaya meydan okuyor
POLİTİKA

Fransız gazetesinden dikkat çeken Erdoğan yazısı: Dünyaya meydan okuyor

Fransız Le Monde gazetesinde, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Alain Frachon tarafından kaleme alınan yazı "Devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşıldı. Yazıda, Ankara'nın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğu ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Fransız Gazete Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı. Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denildi.

Fırat’ın doğusuna operasyon dünya medyasında: ABD, PYD'li müttefiklerini terk etti
DÜNYA
Fırat’ın doğusuna operasyon dünya medyasında: ABD, PYD'li müttefiklerini terk etti

Amerikalılar ve Ruslar nerede?

Yazıda şu görüşlere de yer verildi: "NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesindeki üstünlüğü nerede?

Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak
DÜNYA
Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

Beyaz Saray'la alay ediyor

Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...

  • Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor."

Erdoğan'ın BM'deki mesajları dünya basınında yankı buldu
DÜNYA
Erdoğan'ın BM'deki mesajları dünya basınında yankı buldu

Alman basını: Erdoğan'ı yaptırımla tehdit etmek 'ters tepiyor'
DÜNYA
Alman basını: Erdoğan'ı yaptırımla tehdit etmek 'ters tepiyor'
Abone Ol Google News
Jet SİHA geliyor

Jet SİHA geliyor

​Savaş uçakları tarihe karışabilir.
Ölüm riski var

Ölüm riski var

Dünyada en sık yapılan ameliyatlardan biri.
AİHM, FETÖ elebaşı Gülenin, 2015teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu

Ukrayna ve Türkiye 'tamamlayıcı işbirliğine' yöneldi.

​Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik detay.
Geçmiş olsun<br>bile demediler

Geçmiş olsun
bile demediler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den davacı oldu.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor..
Milyonlarca araç sahibi bekliyordu

Milyonlarca araç sahibi bekliyordu

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi duyurdu.
15 kilometre kuyruk oluştu

15 kilometre kuyruk oluştu

​Ermeniler Türk TIR'larına saldırıyor, taş atıp tehdit ediyor.
Artık dokunulacak

Artık dokunulacak

​Cinsel saldırı suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Gündem

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, pandemi döneminde okulların açılmasıyla birlikte en önemli noktanın düzensiz kalabalıkların engellenmesi olduğunu bildirdi. Gündüz, "Okul çıkış saatlerinde tek kapıdan bütün öğrencilerin aynı anda çıkması düzensiz kalabalıklara yol açmak, mesafe kuralını ihlal etmek anlamına gelebilir. Okulların birden fazla kapıları varsa öğrencileri farklı kapılara yönlendirebilirler ya da bir sıralamayla okul çıkışları üçer dakika beşer dakika aralıklarla yapılabilir" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde
Gündem

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Gündem

'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Eşinizi aldatmayın. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın" sözleriyle infilae neden olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sözleşmesi feshedilmişti. Sözleri tepki toplayan Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.