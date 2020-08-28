Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

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Sivaslı üçüzlerin hayalleri gerçek oldu: Üçü de tıp fakültesini kazandı

Üniversite hayali kuran öğrenciler bekleyişi sona erdi ve geçtiğimiz gün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandı. Yurdun dört bir yanından on binlerce aday büyük mutluluk yaşadı. Dikkat çeken bir başarı hikayesi de Sivas'tan geldi. Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal kardeşler, tıp fakültesini kazandı.