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Dünya Alman basını Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdenizde hakkı olanı alacak
AVRUPA

Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

Alman Die Zeit gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin taviz vermek istemediğini belirterek, "Türkiye hakkı olanı alacak" değerlendirmesini yaptı. Yunanistan ile Türkiye arasında gerilimin sonlanmadığına dikkat çekilen haberde, NATO'nun devreye girmeye çalıştığına yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan ile Angela Merkel.
Recep Tayyip Erdoğan ile Angela Merkel.

Alman hükümeti, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonu azaltmak için girişimlerde bulunsa da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ile birlikte tatbikat düzenleyen Yunanistan'ın tehditkar girişimleri nedeniyle diplomasi kapısı aralanamadı.

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, "Erdoğan gaz tartışmasında taviz vermiyor" başlıklı bir yazıda, "Türkiye hakkı olanı alacak" ifadelerine yer verdi.

  • Yükselen tansiyonun azalması için Avrupa Birliği, ABD'nin yanı sıra NATO'nun devreye girdiğine vurgu yapılan haberde, Almanya'nın Atina ve Ankara ile temasta olduğuna dikkat çekildi.

ALMANYA: KIVILCIM FELAKETE YOL AÇABİLİR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.

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