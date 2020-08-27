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Dünya Casus belli geçerli Yunanistan Doğu Akdenizde psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor
AVRUPA

Casus belli geçerli: Yunanistan Doğu Akdeniz'de psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor

Ege'deki tartışmalı adalar üzerinden Doğu Akdeniz'deki etki alanını genişletmeye çalışan Yunanistan, bölgede psikolojik üstünlüğünü sağlamak için üst üste adımlar atıyor. İtalya ve Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayan Atina yönetimi, İyon Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarma kararı aldı. Türkiye, 1990'lı yıllardan itibaren Ege denizinde benzer bir adım atmaya çalışan Yunanistan'a bu kararının savaş sebebi sayılacağını bildirmişti. Türkiye'nin o günkü kararının geçerli olduğuna dikkat çeken Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, "Ege'de 12 mil kararı Türkiye için beka sorunu olur. Bu hükümetlerden bağımsız konudur. Türkiye zaten savaş sebebi sayacağını dünya kamuoyuna ilan etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de devam eden büyük bir gerilimin parçası haline gelen Ege Adaları sorunu bölgeyi savaşın eşiğine getirdi.

Yunanistan hükümetinin, hukuki statüsü tartışmalı olan adalar üzerinden Doğu Akdeniz'deki egemenliğini genişletmeye çalışması mevcut krizin çözülmesini imkansız hale getiriyor.

Türkiye'nin bölgede hidrokarbon arama faaliyetlerinin yoğunlaşması üzerine Doğu Akdeniz'de psikolojik üstünlük elde etmeye çalışan Yunanistan, bir taraftan İtalya ve Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı diğer taraftan da İyon Denizi'ndeki karasularını12 mile çıkardı.

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Yunanistan uzun yıllardır Ege'deki karasularını 12 mile çıkarmak istiyor ancak 25 yıl önce TBMM'nin aldığı 'casus belli' kararı nedeniyle bugüne kadar net bir adım atabilmiş değil.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, "Yunanistan'ın daha önce karasularını 6 milden 12 mile çıkarma teşebbüsleri oldu ancak Türkiye açık bir şekilde 'savaş sebebi' sayacağını dünya kamuoyuna ilan etti. Siyasi bir tansiyon yükselmesine ve askeri hareketliliğe neden oldu. ABD'nin araya girmesi ile Yunanistan'ın o yasayı parlamentodan geçirmesine rağmen uygulamaya geçiremedi. Türkiye 1995 yılında yaptığı savaş ilanı ve TBMM'de alınan karar tamamen geçerli." diye konuştu.

Ege'de 12 mil karasuları uygulanması, Adalar Denizi'nin Yunan egemenliği altına girmesi anlamına gelecek.

EGE'DE 12 MİL UYGULANMASI İMKANSIZ

Yunanistan'ın 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olan bir devlet olduğunu hatırlatan Kuran, "Bu sözleşmenin 3. maddesinde, 'taraf kıyı devletleri, karasuları genişliğine 12 mile kadar çıkarabilir.' ifadesi var ama burada bölgenin deniz alanları şartlarına atıf yapılıyor. Bunun anlamı, eğer coğrafi şartlar itibarıyla deniz alanı buna müsait değilse 3, 6, 8 ya da 10 mil olabilir. Türkiye, sözleşmenin bütün müzakerelerine katılmasına rağmen bu madde nedeniyle sözleşmeye taraf olmadı. Zira Ege Denizi gibi yarı kapalı deniz var. 12 mil uygulanması söz konusu olamaz. O sözleşmeyi hazırlayanlar konferansta Türkiye'nin bu talebi uygun görmedi. Türkiye sözleşmenin bütün maddeleri ile uyumlu olmasına rağmen, sadece bu madde nedeniyle sözleşmeye imza koymadı." diye konuştu.

YUNANİSTAN EGE'DE KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARIRSA NE OLUR?

Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasının Türkiye için beka sorunu olacağını belirten Kuran, "Bu hükümetlerden bağımsız bir konudur. Hiçbir hükümet bunu kabul etmez. Yunanistan 12 mile çıkardığı zaman Türkiye'nin hareket sahasını Anadolu'ya sıkıştırmış olur. Bizim harp ve savaş gemimiz dahi Yunanistan'ın karasularından geçmek zorunda kalır. En kısa şekli ile Yunanistan'ın 12 mil iddiası eğer gerçekleşirse ki bu sıfır ihtimaldir, Ege bir Yunan denizi haline gelir. Ege'nin büyük bölümü Yunan egemenliğine tabi olur."

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