Erdoğan'ın BM'deki mesajları dünya basınında yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin'den Keşmir'e, İslamofobi'den Suriye'deki güvenli bölge çalışmalarına, nükleer silah tartışmalarından İsrail sorununa kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın sözleri uluslararası birçok gazete ve ajanslarda manşetten verildi.

Russia Today'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail sınırlarını sorguladığı ifadeleri sosyal paylaşım hesaplarından paylaştı. Bu videolar binlerce görüntü aldı.

‘Where does the land of #Israel begin and end?’ - #Erdogan to the #UN General Assembly #UNGA pic.twitter.com/AOG2FuIV7K — RT (@RT_com) 24 Eylül 2019

'Güvenli bölge' teklifi Avrupa basınında

Suriye'den olası göçe karşı tetikte olan Avrupa ülkelerinde ise Erdoğan'ın güvenli bölge teklifi öne çıktı. The Guardian gazetesi, haberini "Erdoğan, Suriyeli mülteciler için güvenli bölge kurmayı teklif etti" başlığıyla duyurdu.

Çin basınında 'nükleer silah' mesajı

Çin basını ise, Erdoğan'ın 'nükleer silahların herkes için serbest bırakılması ya da yasaklanması' teklifini okuyucularına manşetten duyurdu.

💬 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında sizi en fazla etkileyen başlık hangisi?



☑️ İsrail haritası ve şimdiki sınırları.

☑️ Hindistan'ın Keşmir'i işgali.

☑️ Suriyeli mülteciler ve Aylan bebek.

☑️ Suud'un Cemal Kaşıkçı cinayeti.

☑️ Mısır'daki olaylar ve Mursi'nin ölümü. pic.twitter.com/geIIjJrkg4 — Yeni Şafak (@yenisafak) 25 Eylül 2019

Arap basını, İsrail ve Mursi konuşmasını ele aldı

Arap basını, Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının İsrail, Mursi ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konularını manşetten duyurdu.

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