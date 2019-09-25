Dünya Erdoğanın BMdeki mesajları dünya basınında yankı buldu
ORTADOĞU

Erdoğan'ın BM'deki mesajları dünya basınında yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dün tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın çarpıcı mesajları birçok uluslararası basın kuruluşunda manşet oldu. Russia Today, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail sınırlarını sorguladığı sözleri takipçileriyle videolu paylaştı. The Guardian gazetesi, "Erdoğan, Suriyeli mülteciler için güvenli bölge kurmayı teklif etti" haberini manşetten duyurdu. İsrail ve Arap basını da Erdoğan'ın sözlerine geniş bir şekilde yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BM Genel Kurulu'nda tarihe geçecek açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BM Genel Kurulu'nda tarihe geçecek açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin'den Keşmir'e, İslamofobi'den Suriye'deki güvenli bölge çalışmalarına, nükleer silah tartışmalarından İsrail sorununa kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın sözleri uluslararası birçok gazete ve ajanslarda manşetten verildi.

Russia Today'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail sınırlarını sorguladığı ifadeleri sosyal paylaşım hesaplarından paylaştı. Bu videolar binlerce görüntü aldı.

'Güvenli bölge' teklifi Avrupa basınında

Suriye'den olası göçe karşı tetikte olan Avrupa ülkelerinde ise Erdoğan'ın güvenli bölge teklifi öne çıktı. The Guardian gazetesi, haberini "Erdoğan, Suriyeli mülteciler için güvenli bölge kurmayı teklif etti" başlığıyla duyurdu.

Çin basınında 'nükleer silah' mesajı

Çin basını ise, Erdoğan'ın 'nükleer silahların herkes için serbest bırakılması ya da yasaklanması' teklifini okuyucularına manşetten duyurdu.

Arap basını, İsrail ve Mursi konuşmasını ele aldı

Arap basını, Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının İsrail, Mursi ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konularını manşetten duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?
OYNAT 34:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, 'İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir' dedi. Erdoğan hitabını 'Adalet ahlak ve vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak BM insanlığa tekrardan ümit verecektir' sözleriyle noktaladı. İşte Erdoğan'ın BM konuşmasının tamamı.

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