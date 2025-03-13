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Gaspçı vahşeti: Teravihten dönen yaşlı adam korkunç manzarayla karşılaştı

Gaspçı vahşeti: Teravihten dönen yaşlı adam korkunç manzarayla karşılaştı

13:3013/03/2025, Perşembe
AA
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İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı. Ekipler, olay yerinde çalışma başlattı.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi.


Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.




#Çorum
#Gasp
#Asayiş

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