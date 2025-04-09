Gıdanın yüzde 20'si israf ediliyor

Dünyada büyüklüğü bir trilyon dolara ulaşan israf her geçen gün büyük sorun haline geliyor. Dünya genelinde israf edilen gıdaların üçte biri ise gıdaya erişemeyen insanların gıda ihtiyaçlarının tümüne yetiyor. Türkiye’de gıda israfının önlenmesi için önemli çalışmalara imza atan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) 5.Gıda Bankacılığı Zirvesini dün yaptı. Gıda İsrafı ve Gıdaya Adil Erişim” gibi kritik sorunların masaya yatırıldığı zirvede çözüm önerileri tartışıldı.





39 ŞEHİRDE 83 GIDA BANKASI VAR

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, “Her yıl 19 milyon ton gıda israfı var. Ülke genelinde üretilen tüm gıdaların yüzde 20’sinden fazlasına denk geliyor” dedi. Tibuk, toplam israfın ortalama 285 milyar TL’ye karşılık geldiğini ifade etti. Gıda bankalarının bağışlanan gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacakları toplayıp, ayrıştırıp, depolayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bir sistem olduğunu anlatan Tibuk, “TİDER olarak iki önceliğimiz var, ilki gıda kaybı ve israfını önlemek, ikincisi de ihtiyaç sahipleri için gıda bankacılığı sisteminin yayılmasını sağlamak. Çünkü gıda bankacılığı gıda israfının engellenmesi yoksullukla mücadelede en önemli araçlardan birisi. Gıda bankalarını Tüm ülkeye yaymaya çalışıyoruz. Temel İhtiyaç Derneği gıda bankacılığı ağına üye 39 şehirde 83 gıda bankası var. Bu gıda bankalarından yaklaşık 1 milyon kişi ücretsiz olarak temel ihtiyaç ürünlerine ulaşım sağlıyor” diye konuştu.





EN BÜYÜK İSRAF EVDE

Gıdada da bu sürdürülebilirliğin önemini hatırlatan İstanbul Gıda Araştırmaları Merkezi Kurucusu Mehmet Pala, “Gıda kaybıyla, gıda israfı farklı şey. Gıda kaybı, tarımsal üretimden satışa veya tüketime kadar olan aşamada meydana gelen kalite ve miktar kayıplarına biz gıda kaybı diyoruz. Ama satış noktalarında ve tüketim aşamasında meydana gelen kayıplara da biz gıda israfı duyuyoruz. En büyük gıda israfı da evde oluyor. Dolayısıyla bilinçlenmek çok önemli” ifadelerini kullandı.



