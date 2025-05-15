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Hakkari'de 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

17:4115/05/2025, Perşembe
IHA
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Hakkari
Hakkari

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucunda 35 kilo 280 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari'de polis ekiplerince kentte faaliyet gösteren seyahat firmalarında yapılan kontrollerde, batı illerine gönderilmek istenen emanet eşyalar üzerinde inceleme yapıldı.

Yapılan aramalarda ağırlığı 10 kilo 280 gram olan skunk madde, durumundan şüphelenilen bir araçta gerçekleştirilen adli aramada ise 25 kilogram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Her iki operasyon sonucunda toplamda 35 kilo 280 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.



#Hakkari
#emniyet
#uyuşturucu operasyonu
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