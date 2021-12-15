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İSTANBUL ORTADOĞU

Halid Meşal: Türkiye bölgede İsrail’den üstün

Hamas’ın yurt dışı sorumlusu ve Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi. Meşal, “Türkiye bölgede işgalci İsrail’den üstün hale geldi. Türkiye Batı’nın gözünde bile bölgede ondan üstün konuma geçti” ifadelerini kullandı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Halid Meşal: Türkiye bölgede İsrail’den üstün
Halid Meşal

Hamas’ın yurt dışı sorumlusu ve Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi.

Filistin İletişimciler ve Medya Derneği’nin (FİMED) düzenlediği toplantıda sorularına yanıtlayan Halid Meşal, işgalci İsrail’in artık bölgede üstün olmadığına vurgu yaptı. Halid Meşal, “Türkiye bölgede işgalci İsrail’den üstün hale geldi. Türkiye Batı’nın gözünde bile bölgede ondan üstün konuma geçti” ifadelerini kullandı. Batı’nın İsrail işgal projesine yaptığı yatırımın azaldığına dikkat çeken Meşal, İsrail’in dünyadaki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirtti.

HEDEFLERİNE ULAŞAMIYORLAR

İşgalcilerin askeri, teknolojik ve maddi olarak üstün olmasına rağmen bölgedeki hedeflerine ulaşamadığını dile getiren Halid Meşal, “İşgalin bölgesel oyuncuların dengesindeki konumu, bir süre ilk sırayı yerleşmişti ama şimdi giderek gerilere düştü. Batı’nın Siyonist projeye yaptığı yatırımın azalmaya başladığına tanık oluyoruz. Maddi olanaklarına rağmen bu bölgede istikrar hedefine ulaşamıyorlar, kimseye güven vermiyorlar.” dedi.

İSRAİL’İN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ

İsrail ile normalleşme anlaşması yapan ülkeleri kınadıklarını dile getiren Meşal, “Şimdiye kadar İsrail ile işbirliği yapan hiçbir Arap ülkesi bundan fayda sağlamadı” dedi.

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