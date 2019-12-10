Gündem Hasta eşinin ve kimsesiz köyünün bekçisi
BİLECİK

Hasta eşinin ve kimsesiz köyünün bekçisi

Bilecik’in Söğüt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Sırhoca köyünde, iş bulmak ve daha iyi bir yaşam sürmek için halkının yıllar içinde Söğüt’e göç etmesinden dolayı sadece 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu ve eşi kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Turgutoğlu
Mustafa Turgutoğlu

Alzaymır hastası 79 yaşındaki eşi Havva Turgutoğlu’nun günlük ihtiyaçlarını karşılayan Mustafa Turgutoğlu, köyünün de bekçisi oldu.

Mustafa Turgutoğlu ve eşi

ALLAH’IN EMANETİ

  • Evlatlık olarak büyüyen ve 13 yaşında evlendirilen Turgutoğlu çifti, bazen tarlalarına bakmak için gelen komşularının hasretini çekiyor. Yatalak olan eşi için her sabah sobayı yakan ve ilaçlarını takip eden Turgutoğlu, şehirde yaşayan komşularının ev ve bahçelerini her gün kontrol ederek bir sorunla karşılaştığında onlara haber veriyor. Köyüne gönüllü bekçilik yapan ve hasta eşi için “O bana Allah’ın emaneti” diyen Mustafa dede, ölünce yıllarca hizmet ettiği köyünün mezarlığına defnedilmek istiyor.

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