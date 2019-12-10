Hasta eşinin ve kimsesiz köyünün bekçisi

Alzaymır hastası 79 yaşındaki eşi Havva Turgutoğlu’nun günlük ihtiyaçlarını karşılayan Mustafa Turgutoğlu, köyünün de bekçisi oldu.
ALLAH’IN EMANETİ
- Evlatlık olarak büyüyen ve 13 yaşında evlendirilen Turgutoğlu çifti, bazen tarlalarına bakmak için gelen komşularının hasretini çekiyor. Yatalak olan eşi için her sabah sobayı yakan ve ilaçlarını takip eden Turgutoğlu, şehirde yaşayan komşularının ev ve bahçelerini her gün kontrol ederek bir sorunla karşılaştığında onlara haber veriyor. Köyüne gönüllü bekçilik yapan ve hasta eşi için “O bana Allah’ın emaneti” diyen Mustafa dede, ölünce yıllarca hizmet ettiği köyünün mezarlığına defnedilmek istiyor.