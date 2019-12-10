Hasta eşinin ve kimsesiz köyünün bekçisi Bilecik’in Söğüt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Sırhoca köyünde, iş bulmak ve daha iyi bir yaşam sürmek için halkının yıllar içinde Söğüt’e göç etmesinden dolayı sadece 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu ve eşi kaldı.

Haber Merkezi 10 Aralık 2019, 04:00 Yeni Şafak