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HDP'nin nevruz etkinliğinde polise taşlı saldırı: Gözaltına alındılar

Mardin, Batman ve Bingöl'de HDP öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı. Bebek katili Öcalan lehine slogan atılan etkinliklerde polise taş atan gruba müdahale edildi. Atılan taşlardan bazı araçların camları kırılırken, gözaltına alınanlar oldu.

18:23 . 19/03/2023 Pazar
AA
HDP öncülüğünde yapılan etkinliklerde Mardin ve Batman'da polise taş atanlara müdahale edildi.

HDP öncülüğünde yapılan etkinliklerde Mardin ve Batman'da polise taş atanlara müdahale edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otogarın bulunduğu meydanda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Sözcüsü ve Mardin vekili Ebru Günay ile bazı partililer konuşma yaptı.


Alanda zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı.


Polise atılan taşlar araçların camlarını kırdı


Etkinlik sonunda polise taş atan gruba müdahale edildi. Atılan taşlardan bazı araçların camları kırılırken, gözaltına alınanlar oldu.

Batman


Batman'da Nevruz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte HDP Batman vekilleri Ayşe Acar Başaran ve Mehmet Rüştü Tiryaki konuşma yaptı.


Alanda zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.


Etkinlik sonunda bir grup çöp kovaları ile yolları kapattı, lastik yaktı, terör örgütü PKK lehine slogan attı.


Uyarıya rağmen dağılmayıp polise taş atan gruba müdahale edildi. 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Bingöl


Bingöl'de Hastane Caddesi'ndeki alanda düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.


Müzik yayını yapılmayan etkinlik, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.



#HDP
#Nevruz
#Batman
#Bingöl
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