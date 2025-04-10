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Hırsızlıktan aranıyordu: Polisten kaçmak isterken balkondan atlayıp yaralandı

Hırsızlıktan aranıyordu: Polisten kaçmak isterken balkondan atlayıp yaralandı

15:0510/04/2025, Perşembe
IHA
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Polis memurlarına mukavemet gösteren şahıs yaralı haliyle tekrar kaçmak isterken, polislere saldırıp kurtulmak istedi.
Polis memurlarına mukavemet gösteren şahıs yaralı haliyle tekrar kaçmak isterken, polislere saldırıp kurtulmak istedi.

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin evine yaptığı operasyonda kaçmak için balkondan atlayarak yaralandı.

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranması ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. (40) isimli şahsın peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın saklandığı adresi tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen asayiş ekipleri belirlenen adresi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından şahsın 3 katlı binanın 2. katındaki dairede olduğunu tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda polislerin geldiğini fark eden şahıs 2. kattaki dairenin balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Şahsın atladığını fark eden polis ekipleri şahsı atladığı yerde yakaladı. Balkondan atladığı için yaralanan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı olması nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis memurlarına mukavemet gösteren şahıs yaralı haliyle tekrar kaçmak isterken, polislere saldırıp kurtulmak istedi.;


TAKVİYE EKİP GELDİ

Şahsın yakınları da polis ekiplerine mukavemette bulunurken, şahısların kalabalık olması nedeniyle olay yerine takviye ekip istendi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri binayı komple abluka altına alırken, şüphelinin yakınları uzaklaştırılarak yaralı şüpheli ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın tedavisi devam ederken şüpheli tedavi sonrası adli işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.



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