Hırsızlıktan aranıyordu: Polisten kaçmak isterken balkondan atlayıp yaralandı

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranması ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. (40) isimli şahsın peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın saklandığı adresi tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen asayiş ekipleri belirlenen adresi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından şahsın 3 katlı binanın 2. katındaki dairede olduğunu tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda polislerin geldiğini fark eden şahıs 2. kattaki dairenin balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Şahsın atladığını fark eden polis ekipleri şahsı atladığı yerde yakaladı. Balkondan atladığı için yaralanan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı olması nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis memurlarına mukavemet gösteren şahıs yaralı haliyle tekrar kaçmak isterken, polislere saldırıp kurtulmak istedi.;