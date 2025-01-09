HÜDA PAR milletvekili Ramanlı: DEM, marjinal soldan icazet alabilirse bizi de ziyaret ederler

HÜDA PAR'lı Ramanlı, DEM Parti İmralı heyetinin görüşmelerini değerlendirdi.
DEM Parti İmralı heyeti tüm siyasi partilerle görüştü, Doğu’da etkin rolde olan HÜDA PAR’ı pas geçti. Yeni Şafak’a konuşan Batman Milletvekili Ramanlı, diyalog kurmanın önemine dikkat çekti. “Kendi içlerindeki marjinal Türk solundan icazet alabilirlerse bir gün bizi de ziyaret ederler.” dedi. DEM’in İmralı postacısı rolünden bir şey kazanmayacağı için süreçten rol elde etmeye çalıştığını söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine İmralı’ya giden DEM Parti heyeti dönüşte siyasi partileri ziyaret etmeye başladı. İlk olarak sürecin mimarı Bahçeli’yi ziyaret eden İmralı heyeti AK Parti ve CHP kurmaylarıyla bir araya geldi. Heyet TBMM’de grubu bulunmayan Saadet, Gelecek, Deva, Yeniden Refah partilerine de giderek istişarelerde bulundu. DEM Parti bu süreçte yalnızca HÜDA PAR ile temas kurmadı. Doğu’da etkin konumda olan ve son seçime Cumhur İttifakı çatısında giren HÜDA Par’ı pas geçen İmralı heyetinin bu hamlesini HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, “Normal.” diyerek karşıladı.
Marjinal Türk solundan izin alırlarsa…
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı,
“Bize yönelik ziyaret talebi olmadı. Gelmek isterlerse kapımız açık dedik. Bizim tutumuz değişmez. Gelirler mi gelmezler mi bilmiyoruz. Öteden beri DEM’in HÜDAPAR ile görüşmeme ısrarı var. Kendi içlerindeki marjinal Türk solundan icazet alabilirlerse bir gün bizi de ziyaret ederler.”
ifadelerini kullandı.
‘Siyaset huzur sağlamanın aracı olmalı’
Yerel seçimde yaşanan bir olayı aktaran Ramanlı, “DEM Parti adayıyla statta yan yana çekilmiş fotoğrafımızı hazmedemediler adaylarını ihraç ettiler. Farklı siyasi görüşlere sahip olsak da diyalog kurmanın ve görüş alışverişinin toplumun faydasına olduğuna inanıyoruz. Siyaset düşmanlığı körüklemenin değil toplumsal barışı ve huzuru sağlamanın bir aracı gibi görülmeli.” dedi.
‘DEM’e İmralı’nın postacısı olmak bir şey kazandırmaz’
Her yeni gelişmenin siyasi aktörler tarafından bir kazanıma dönüştürülmeye çalışıldığını belirten Ramanlı,
“Bunu doğal karşılıyoruz. Bahçeli’nin çağrısına evet veya hayır denmesi suretiyle sürecin tamamlanması gerekiyor ama böyle olmuyor. DEM bu süreci kendisi için bir siyasi kazanıma dönüştürmeye çalışıyor. Doğal olarak bu süreci kullanmak isteyecektir. Çünkü, DEM’e sadece İmralı’nın postacısı olmak bir şey kazandırmayacaktır.”
diye konuştu.
Ramanlı şu ifadeleri kullandı:
Örgütün silah bırakmasının Kürtlerin faydası olduğuna inanıyoruz. Bu süreci baltalayacak tavırlar uzak durmak gerekir. Bu sürecin başarıya ulaşmasını istiyoruz. Çözüm sürecinde yanlışlar yapılmıştı. Örgüt muhatap alınarak kürtlerin tek temsilcisi gibi lanse edildi bu örgütü şımarttı. Kürtlerin temel hak talepleri silah bırakmaya bağlanmıştı. Bunlardan ders çıkarılmış.
Eğer mesele silah bırakmasıysa örgütün lideriyle konuşursunuz. Eğer Kürtlerin hakları konuşulacaksa sadece HÜDA PAR değil tüm temsilcilerle görüşmek gerekir. Bugün örgütün silah bırakması için onlarla konuşuluyor. Bizim elimizde silah yok, muhatap alınmamamız normal.
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