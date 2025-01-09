HÜDA PAR milletvekili Ramanlı: DEM, marjinal soldan icazet alabilirse bizi de ziyaret ederler

Her yeni gelişmenin siyasi aktörler tarafından bir kazanıma dönüştürülmeye çalışıldığını belirten Ramanlı,

“Bunu doğal karşılıyoruz. Bahçeli’nin çağrısına evet veya hayır denmesi suretiyle sürecin tamamlanması gerekiyor ama böyle olmuyor. DEM bu süreci kendisi için bir siyasi kazanıma dönüştürmeye çalışıyor. Doğal olarak bu süreci kullanmak isteyecektir. Çünkü, DEM’e sadece İmralı’nın postacısı olmak bir şey kazandırmayacaktır.”