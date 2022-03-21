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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili bilinmeyenleri TVNET'te anlattı: Hedefi İstanbul'du

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memuru ile ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu polis memurunun 2019 yılında 'adi suç' nedeniyle emniyetten ihraç edildiğini ancak mahkeme kararıyla geri döndüğünü belirten Bakan Soylu, saldırının hedefinin İstanbul olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili bilinmeyenleri TVNETte anlattı: Hedefi İstanbuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul'da görev yapan polis memurunun aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış Özel programında operasyona ve yakalanan polis memuruna ilişkin bilinmeyen detayları aktardı.

Patlayıcıların aktarımının kuzey Irak'tan yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Polis memuru arabayı alıyor." dedi.

HEDEFİ İSTANBUL'DU

Polis memurunun 2019 yılında 'adi suçtan' ihraç edildiğini belirten Bakan Soylu, "Daha sonra mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, oradan da İstanbul'da bir yere geçmiş. Hedefi İstanbul'du." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili bilinmeyenleri TVNET'te anlattı: 2019'da ihraç edildi ve hedef İstanbul'du
OYNAT 03:03
Bakan Soylu patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili bilinmeyenleri TVNET'te anlattı: 2019'da ihraç edildi ve hedef İstanbul'du
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memuru ile ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu polis memurunun 2019 yılında 'adi suç' nedeniyle emniyetten ihraç edildiğini ancak mahkeme kararıyla geri döndüğünü belirten Bakan Soylu, saldırının hedefinin İstanbul olduğunu ifade etti.

"ÇOK SIKINTILI BİR TİP"

Polisin ifadesinde külçe altın getirdiğini söylediğini belirten Bakan Soylu, "Biz buna inanmıyoruz. Çok sıkıntılı bir tip bu. Kablo hırsızlığı yapmış. Bu tür ucuzlukları çok. Buralarda görev yaptığı için buna hülle yapmışlar ve ele geçirmişler." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu TVNET'te
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İçişleri Bakanı Soylu TVNET'te

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