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İki il beyaza büründü: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Rize ve Van'da yaylalar beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, sürücüler de zor anlar yaşadı.

15:59 . 19/10/2023 Perşembe
DHA
Rize ve Van'da kar yağışı etkili oldu.

Rize ve Van'da kar yağışı etkili oldu.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.


Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında kar yağışı etkili oldu, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.


Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Huser ve Palovit ile İkizdere ilçesine bağlı Anzer yaylalarında, sağanak sonrası kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı sonrası yeşil alanlar, beyaza büründü. Yaylada konaklayan turistler, karlı doğada gezinti yaptı. Bölgedeki bazı yaylacılar da hayvanlarını, ahırlara sokmaya çalıştı. Yüksek kesimler kar yağışı sürerken; il merkezinde ise sağanak etkisini gösterdi. Bölgede yağmurun gün boyu sürmesi bekleniyor.


Van'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, sürücüler de zor anlar yaşadı. Karayolları'na bağlı ekipler, yağışın devam ettiği bölgede kar küreme çalışmasına başladı.


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