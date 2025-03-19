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İmamoğlu'nun İstanbul vurgunu: Vatandaşın 560 milyar lirası nerede?

İmamoğlu'nun İstanbul vurgunu: Vatandaşın 560 milyar lirası nerede?

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
22:3319/03/2025, Çarşamba
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İBB'deki 'para kuleleri' skandalı yeniden gündemde
İBB'deki 'para kuleleri' skandalı yeniden gündemde

'Terör' ve 'örgütlü suçlarla' ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suçlamalara bir yenisi daha eklendi. 'Para kuleleri' ile geçtiğimiz zamanlarda çokça gündeme gelen İmamoğlu ve ekibinin, İstanbulluya harcanması gereken meblağdan 560 milyar liralık vurgun yaptığı konuşuluyor.

İBB Spor A.Ş.
Genel Müdürü Fatih Keleş ile
İmamoğlu İnşaat
Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP'nin il binası alımında kullanacaklarını iddia ettikleri
çanta dolusu paraları taşırlarken
kameralara yakalanmıştı.
Kamuoyuna
'CHP para kulesi skandalı'
olarak yansıyan gelişmeler silsilesine bir yenisi daha eklendi.
Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan ve X'te (eski adıyla Twitter)
iki saatte 50 bin paylaşımı geçen
iddialara göre;
İmamoğlu ve ekibinin İstanbulludan 'çaldığı' meblağ
tam 560 milyar lira.
"560 Milyar TL" ifadesi X'te kısa süre içerisinde 50 binden fazla paylaşılarak gündem oldu
Kamuoyu,
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un
'İmamoğlu soruşturmasına' yönelik
"Kamuoyu gerçekleri öğrenecek"
açıklamasını beklerken,
"Milletin çalınan 560 milyar lirası ile neler yapılırdı?"
sorusu ise merak konusu oldu.

560 milyar lira ile neler yapılırdı?

İBB Başkanı
İmamoğlu ve ekibinin vatandaştan çaldığı iddia edilen
560 milyar liralık meblağ ile;
  • 25 adet TCG Anadolu (L-400) savaş gemisi
  • 13 adet Atatürk Barajı
  • 157 adet MMU (Milli Muharip Uçak) KAAN
  • 17 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  • 12 Avrasya Tüneli
  • 14 Marmaray Hattı (Boğaz'ın altından tüp geçiş ile birlikte)
  • 41 Kuzey Marmara Otoyolu
ve daha nice hizmet
milletin kullanımına sunulabilirdi.

İstanbul 5 yılda depreme 'gerçekten' hazırlanırdı

Birçok yerli ve yabancı
deprem uzmanının görüşlerine göre
, İstanbul'un muhtemel bir depreme hazırlanmak için
kentsel dönüşüm projelerine
harcaması gereken para
500 ila 700 milyar Türk Lirası
dolaylarında ifade ediliyor.
İBB'nin kasasından çalındığı
iddia edilen
balya balya paralar ile
kadim şehir, belki de kısa süre içerisinde depreme hazırlanabilir,
milyonlarca vatandaşın sağlıklı binalarda oturması
sağlanabilirdi.

#Ekrem İmamoğlu
#560 Milyar Lira
#İstanbul
#İBB
#Gözaltı

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