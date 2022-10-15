Gündem İngilterenin uyarı yaptığı Şırnaktaki konsere binlerce kişi katıldı
ŞIRNAK

İngiltere'nin uyarı yaptığı Şırnak'taki konsere binlerce kişi katıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından 27 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle gidilmemesi için yapılan uyarılara rağmen Şırnak'ta, 20 bin kişinin katılımıyla konser düzenlendi.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterenin uyarı yaptığı Şırnaktaki konsere binlerce kişi katıldı
Şırnak

Şırnak Valisi Osman Bilgin, ailesiyle gençlerle olduğunu belirterek, "Onların amaçları zaten bu ülkeyi bölmek. Onlar buradaki Kürt halkının dostları değil. İngilizler de Almanlar da buraların düşmanları" dedi.

Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi organizasyonuyla yapılan 'Şırnak Kültür Şöleni Konserleri'nde dün gece binlerce kişinin katıldığı konser düzenlendi. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki futbol sahasındaki etkinliğe Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve 20 bin kişi katıldı. Etkinlikte Şırnaklı dengbejler, yerel şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail ile şarkıcı Alişan sahneye çıktı. Alişan ile Tıvorlu İsmail, konserde düet yaptı. Şırnaklılar, konserde seslendirilen şarkılarda halay çekip eğlendi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca sosyal medyadan 27 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle kente gidilmemesi yönünde yapılan uyarıyı hatırlatarak, ailesi ve gençlerle birlikte burada olduklarını söyledi.

Bilgin, "Onların amaçları zaten bu ülkeyi bölmek. Onlar buradaki Kürt halkının dostları değil. İngilizler de Almanlar da buraların düşmanları. Zaten Osmanlı'dan beri buraya düşmanlık yapmışlar. Malum 100 yıl önce bu bölgede başta Irak, Suriye olmak üzere karıştıranlar onlar. Bugün Suriye'de eğer 1 milyon insan ölmüşse bunun müsebbibi İngilizler, Almanlar ve Fransızlar, Amerikalılar. Burada huzur var. Mutluluk var. Gecenin bu saatinde insanlar mutlu bir şekilde eğleniyorlar. Güvenlikle ilgili hiçbir sorun yok. Ben onlara şunu söylemek istiyorum; eğer onlar Londra'da, Berlin'de rahatlarsa biz bugün burada Şırnak'ta huzuru ve güvenliği sağladığımız için rahatlar. Onlar şunu unutmasınlar; Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırları Şırnak'tan, Hakkari'den başlar ve burası güvenliyse onlar da güvendedir. Şunu bilsinler ki aslında onlar, bize çok şey borçlular. Biz onların güvenliğini sağlıyoruz, huzurunu sağlıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sanat Topluluğu gösterisi ve konserlerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Şırnak'ta geziciler keşfetti: Doğa harikası kanyon turizme kazandırılmayı bekliyor
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldeleri arasında bulunan Kale Kanyonu bölgede sık rastlanamayacak doğa harikalardan biri olmasıyla dikkat çekiyor.
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Doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ve ziyaretçilerin dikkatini çeken kanyon drone ile ilk kez havadan görüntülendi. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri olmaya aday kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor.
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Bölgeyi görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Ayhan Babat, Şırnak'ın doğal güzelliklerini keşfetmek için geziler düzenlediklerini söyledi.
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Bugün ki rotalarını Kale Kanyonu olduğunu belirten Babat, “Kanyonumuz, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesine 5 kilometre uzaklıkta. Kale Kanyonu'nun su derinliği 2 metreyi buluyor. Bu tür doğa harikalarına sahip çıkılmasını istiyoruz. İlimizin bir doğa turizmi haline getirilmesini istiyoruz. Doğa tutkunlarının gezebileceği birçok doğa harikası yerler var\" dedi.
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Şırnak'ta geziciler keşfetti: Doğa harikası kanyon turizme kazandırılmayı bekliyor
Şırnak'ta ilk kez drone ile görüntülenen Kale Kanyonu eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Şırnak'tan İngiltere Sağlık Bakanlığı cerrahi önlük ihraç ediliyor: Bu şekilde de hem gençlerimiz istihdam edilmiş oluyor hem de ekonomimize katma değer sağlanmış oluyor
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Şırnak'a doğal gaz gelmesinin ardından atıl duruma düşen Şırnak Üniversitesi Kampüsü'ndeki kömürlük ve kazan dairesinin bulunduğu alan, yatırım amaçlı özel sektöre tahsis edildi.
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4 bin 500 metrekarelik alan içinde özel sektör tarafından tekstil atölyesi kuruldu.
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1 hafta önce kurulan ve 30 kişinin istihdam edildiği atölyede, günlük 1500 cerrahi önlük üretiliyor.
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Atölyede üretim kapasitesi artırılarak, Şırnak'tan Avrupa ve ABD piyasalarına hazır giyim ihracatının yapılması hedefleniyor.
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Atölyede incelemede bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan, burada üretilen cerrahi önlüklerin İngiltere Sağlık Bakanlığı'na gönderildiğini söyledi.
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Atölyedeki istihdam sayısının 6 ayda 500 kişiye ulaşacağını anlatan Erkan, şu şekilde açıklamada bulundu:
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\"Doğal gazın gelmesiyle birlikte atıl duruma gelen Şırnak Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan kömürlükleri, tekstil atölyesine çevrilmesi projesi kapsamında Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş'taki özel firmaya tahsis ettik. Şu anda atölyemizde 30 kişi çalışıyor. Önümüzdeki 2 haftada bu sayı 60'a çıkacak. 6 ay sonunda ise 500 kişi istihdam edeceğiz. Daha sonra bu sayı 1000 kişiye çıkarılacak. Vardiyalı sisteme geçmesi ile birlikte 1500 kişiye kadar istihdam sağlamış olacağız. Pandemi sürecinde özellikle işsizliğin çok olduğu Şırnak ilimizde 1000 kişinin üzerinde istihdam sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda burada günlük olarak üretilen 1500 tıbbi önlük, Şırnak’ta üretilip İngiltere Sağlık Bakanlığı'na satılıyor. Bu kapasite, inşallah önümüzdeki aylarda 10 binin üzerine çıkacak ve bu şekilde de hem gençlerimiz istihdam edilmiş oluyor hem de ekonomimize güzel bir katma değer sağlanmış oluyor.\"
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Tekstil firmasının genel koordinatörü Barış Karlı ise Avrupa ve ABD'ye hazır giyim ihracatı yapma hedefinde olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:
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\"Hedefimiz Şırnak ilinin istihdamını sağlayarak buradaki halkın kalkınmasına vesile olabilmektir. Hedefimiz Avrupa ve Amerika pazarına hazır giyim üretimi yapmaktır. Pandemi olduğu için şu anda bu medikal gömlekleri üretiyoruz. Bu gömlekler İngiltere Sağlık Bakanlığı’na gidiyor. Şu anda 30 kişiyle günlük 1500 cerrahi önlük üretiyoruz. Ek binamızın bitmesi ile birlikte her ay kursiyer alacağız ve bununla birlikte 10 binin üzerinde üretim yapmış olacağız.\"
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Şırnak'a atölyenin kurulmasıyla gençlerin iş sahibi olma imkanına kavuştuğunu söyleyen atölye çalışanı Nursel Avcı, ise şöyle konuştu:
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\"30 kişilik bir ekip ile birlikte çalışıyoruz. Günlük 1500 önlük üretiyoruz. Tekstil atölyemiz, Şırnak için çok faydalı çünkü işsiz birçok insanımız var. Bu atölye çok büyük istihdam sağlamış olacak, memleketimiz ve gençlerimiz için. Pandemi döneminde böyle bir atölyenin açılmasıyla birlikte iş sahibi olduk ve maddi, manevi ailemize destek oluyoruz.\"
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Şırnak'tan İngiltere Sağlık Bakanlığı cerrahi önlük ihraç ediliyor: Bu şekilde de hem gençlerimiz istihdam edilmiş oluyor hem de ekonomimize katma değer sağlanmış oluyor
Şırnak Üniversitesi başarıya imza atıyor. Tekstil atölyesinde üretilen cerrahi önlükler İngiltere'ye ihraç ediliyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, özel sektör tarafından kurulan atölyede günlük 1500 cerrahi önlük üretildiğini belirterek, "Şırnak'ta üretilip İngiltere Sağlık Bakanlığı'na satışı yapılıyor. Bu kapasite inşallah önümüzdeki aylarda 10 binin üzerine çıkacak. Bu şekilde de hem gençlerimiz istihdam edilmiş oluyor hem de ekonomimize katma değer sağlanmış oluyor" dedi.
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