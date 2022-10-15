İngiltere'nin uyarı yaptığı Şırnak'taki konsere binlerce kişi katıldı

Şırnak Valisi Osman Bilgin, ailesiyle gençlerle olduğunu belirterek, "Onların amaçları zaten bu ülkeyi bölmek. Onlar buradaki Kürt halkının dostları değil. İngilizler de Almanlar da buraların düşmanları" dedi.

Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi organizasyonuyla yapılan 'Şırnak Kültür Şöleni Konserleri'nde dün gece binlerce kişinin katıldığı konser düzenlendi. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki futbol sahasındaki etkinliğe Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve 20 bin kişi katıldı. Etkinlikte Şırnaklı dengbejler, yerel şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail ile şarkıcı Alişan sahneye çıktı. Alişan ile Tıvorlu İsmail, konserde düet yaptı. Şırnaklılar, konserde seslendirilen şarkılarda halay çekip eğlendi.

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Şırnak Valisi Osman Bilgin ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca sosyal medyadan 27 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle kente gidilmemesi yönünde yapılan uyarıyı hatırlatarak, ailesi ve gençlerle birlikte burada olduklarını söyledi.

Bilgin, "Onların amaçları zaten bu ülkeyi bölmek. Onlar buradaki Kürt halkının dostları değil. İngilizler de Almanlar da buraların düşmanları. Zaten Osmanlı'dan beri buraya düşmanlık yapmışlar. Malum 100 yıl önce bu bölgede başta Irak, Suriye olmak üzere karıştıranlar onlar. Bugün Suriye'de eğer 1 milyon insan ölmüşse bunun müsebbibi İngilizler, Almanlar ve Fransızlar, Amerikalılar. Burada huzur var. Mutluluk var. Gecenin bu saatinde insanlar mutlu bir şekilde eğleniyorlar. Güvenlikle ilgili hiçbir sorun yok. Ben onlara şunu söylemek istiyorum; eğer onlar Londra'da, Berlin'de rahatlarsa biz bugün burada Şırnak'ta huzuru ve güvenliği sağladığımız için rahatlar. Onlar şunu unutmasınlar; Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırları Şırnak'tan, Hakkari'den başlar ve burası güvenliyse onlar da güvendedir. Şunu bilsinler ki aslında onlar, bize çok şey borçlular. Biz onların güvenliğini sağlıyoruz, huzurunu sağlıyoruz" diye konuştu.

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Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sanat Topluluğu gösterisi ve konserlerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

FOTOĞRAF 7 Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldeleri arasında bulunan Kale Kanyonu bölgede sık rastlanamayacak doğa harikalardan biri olmasıyla dikkat çekiyor. Doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ve ziyaretçilerin dikkatini çeken kanyon drone ile ilk kez havadan görüntülendi. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri olmaya aday kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor. Bölgeyi görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Ayhan Babat, Şırnak'ın doğal güzelliklerini keşfetmek için geziler düzenlediklerini söyledi. Bugün ki rotalarını Kale Kanyonu olduğunu belirten Babat, “Kanyonumuz, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesine 5 kilometre uzaklıkta. Kale Kanyonu'nun su derinliği 2 metreyi buluyor. Bu tür doğa harikalarına sahip çıkılmasını istiyoruz. İlimizin bir doğa turizmi haline getirilmesini istiyoruz. Doğa tutkunlarının gezebileceği birçok doğa harikası yerler var\" dedi. Şırnak'ta geziciler keşfetti: Doğa harikası kanyon turizme kazandırılmayı bekliyor Şırnak'ta ilk kez drone ile görüntülenen Kale Kanyonu eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.



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