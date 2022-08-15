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POLİTİKA

Irkçılar milli güvenlik sorunu oldu: Suriyeli gençlere bıçaklı saldırı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın büyüttüğü ırkçı nefretin sonucu yine kan oldu. Bolu’da dört ırkçı, parkta oturan 5 Suriyeli genci bıçakla ağır yaraladı.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Irkçılar milli güvenlik sorunu oldu: Suriyeli gençlere bıçaklı saldırı
Yaralanan Suriyeli genç.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi siyasi figürlerin körüklediği ırkçı nefret bu kez Bolu'da kendini gösterdi. 4 ırkçı, parkta oturan 5 Suriyeli genci bıçakla ağır yaraladı. Olay 12 Ağustos akşam saatlerinde yaşandı.

KÜFÜR YAĞDIRDILAR

  • Müşteki ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Suriye uyruklu Abdullah H. H., Muhammed E., Salih A., Abdulkerim A. ve Süleyman E., Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda otururken yanlarına Mert K. ve Şahin T. isimli kişiler geldi. Alkollü olan Şahin T. ve Mert K., Suriyelilere, "Ülkenize gidin. Ne b.k işiniz var burda. S......n gidin, O.... çocukları" diyerek küfür etti. Suriyeli gençler ise "Bizi rahat bırakın polis çağırırız" karşılığını verdi.

“MERT’İ DÖVÜYORLAR GELİN”

İki grup arasında karşılıklı itişmeler yaşandı. Ancak gerilim burada bitmedi. Şahin T., telefonla arkadaşları Sefa Ö. ve Ali A.'yı arayarak "Mert'i dövüyorlar çabuk gelin" dedi. Onların da kısa sürede olay yerine gelmesiyle birlikte arbede bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAK ÜSTÜNDEN ÇIKTI

  • Muhammed E. ve Abdulkerim A. böbreğinden, Abdullah H.H. sağ koltuk altından, Salih A. ise kalbe yakın bölgeden aldığı 2 bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı Suriyeliler hastaneye kaldırılırken, saldırganlar gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak Ali A.'nın üzerinden çıktı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki kişinin suç kaydı var

Saldırganlar olay sırasında alkollü olduklarını ifade etti. Olay anında ağır yaralanan Salih A. hayati tehlikeyi dün atlattı. Saldırganlardan Şahin T.'nin hırsızlık ve yaralamadan kaydı olduğu, Sefa Ö.'nün de bir suçtan araması olduğu öğrenildi.

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