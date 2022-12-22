Gündem İspanyada yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbula getirildi
İSTANBUL

İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, uçakla İstanbul'a getirildi. Önder'in, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İspanyada yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbula getirildi
Atilla Önder.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'ten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

  • Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder'in, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlanmıştı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder Türkiye'ye getirilecek
DÜNYA
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder Türkiye'ye getirilecek

Bayraktar AKINCI TİHA’dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atıldı: Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' notuyla paylaştı
EKONOMİ
Bayraktar AKINCI TİHA’dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atıldı: Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' notuyla paylaştı

ABD’de son 40 yılın en büyük kar fırtınası bekleniyor: İki binden fazla uçuş iptal edildi
DÜNYA
ABD’de son 40 yılın en büyük kar fırtınası bekleniyor: İki binden fazla uçuş iptal edildi
Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

​Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Keçiörengücü'nü konuk ediyor.
Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

Atlı kızaklarla gezintiye çıktılar

​Görüntüler Alaska'dan değil Türkiye'den.
İspanyada yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbula getirildi

​TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

​Türkiye'den ABD'ye net mesaj.

Sözleri pes dedirtti: Sanki adam öldürdük, yaz 9 ölü, 15 yaralı.

​Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları araçlara isabet etti.

​HDP'li Semra Güzel hakkında karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için yeni asgari ücreti açıklıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Enerji alanında büyük bir oyuncu konumundayız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.