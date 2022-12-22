ABD’de son 40 yılın en büyük kar fırtınası bekleniyor: İki binden fazla uçuş iptal edildi

ABD’de yaklaşan Noel nedeniyle tatile gitmek isteyen binlerce kişinin uçak seferi etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA), ülkenin yaklaşık yüzde 80’inde son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklendiğini duyurmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamada da fırtınanın Chicago, Detroit ve Minneapolis-St. Paul bölgelerini vurmasının beklendiği belirtildi.

Uçuş takip sitesi Flightaware’e göre ülkede bugün bin 500’den fazla yarın da 761 uçuş iptal edildi. Chicago’s O’Hare Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşların yaklaşık yüzde 21’i, Chicago Midway Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşların ise yüzde 37’si kar fırtınası nedeniyle askıya alındı.

'NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLECEK'

ABD’de son 40 yılın en büyük kar fırtınası bekleniyor

Söz konusu kar fırtınası NOAA tarafından "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirildi. Soğuk hava dalgasının 37 eyaletten 90 milyondan fazla kişinin etkileyeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz Salı günü etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgasının yarına kadar "bomba siklonu" haline gelmesi bekleniyor. Ülkenin güneyindeki Texas eyaletine kadar sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bildirildi.

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'ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR'

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, soğuk havanın önlem alınmaması halinde 5 dakikadan daha kısa sürede donmaya neden olabileceği ve soğuğa uzun süre maruz kalınması halinde hipotermi ve ölümler yaşanabileceği aktarıldı. NWS, fırtınanın basıncının Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde kategori 3 şiddetinde kasırgaya eşdeğer basınca ulaşacağını ifade etti.

FOTOĞRAF 14 Meteorolojiden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadoluda hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Pazar günü, tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor. Pazartesi günü ise, tam 28 i için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor. Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle: Meteoroloji uyardı: Hafta sonu 22 il kara teslim olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü 22 kentte kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Meteorolojiden yapılan uyarıda pazartesi günü yağışların etkisini artıracağı ifade edildi. İşte detaylar... BiP'te paylaş

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