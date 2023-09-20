İstanbul’da başıboş köpek dehşeti: Altı yaşındaki kızın suratı parçalandı

Başıboş köpek terörü bir kez daha yüzünü gösterdi.

15 Eylül’de yaşanan olayın adresi bu kez İstanbul’un Esenyurt ilçesi oldu.

Gökevler Mahallesi’nde bulunan Kardeşkent Sitesi’nde altı yaşındaki İ.E.’ye bisiklet sürdüğü sırada başıboş sokak köpeği saldırdı.

Defalarca ‘beslenmemesi’ yönündeki uyarılara rağmen bazı site sakinleri tarafından beslenen köpeğin saldırısı sonucu minik kızın suratı parçalandı.

Saldırı nedeniyle korku ve paniğe kapılan minik kız ailesinin yanına koştu.

Anne ve babası kızlarının durumu karşısında dehşeti yaşarken, olayın ardından yaşadıkları süreç ise yaralarına tuz oldu.





Kamera kayıtlarını ortadan kaldırdılar





Olayla ilgili ulaştığımız minik kızın babası Veysel E., saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyledi.

Saldırının tüm sorumlusunun site yönetimi olduğunu söyleyen Veysel E., devamlı uyarılara rağmen yeterli güvenlik önleminin alınmadığını ifade ederek kayıtların silinmesiyle de olaya ilişkin delillerin yok edildiğini belirtti.





Köpeği kaçırdılar





Olay anına ait kamera görüntülerini bulamayan baba, kızına saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı.





Kızının tedavisine başlanması için harekete geçen baba, başvurdukları hastanelerin ‘köpek yok’ diyerek hastayı kabul etmediklerini ve hastane hastane dolaştıklarını söyledi.





Kayıp köpeği aramaya koyulan baba, dehşet veren bir olayla daha karşılaştı.

Baba Veysel E., kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışırken, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi.









Bulmaya çalıştığı hayvanın Tekirdağ taraflarına kaçırıldığını öğrenen baba, çabaları sonucu olaydan iki gün sonra kızına saldıran köpeği bulduğunu ve Esenyurt Barınağı’na teslim ettiğini söyledi.

11 gün gözlem altında tutulacak köpeğe yapılan kuduz testi sonuçları çıkana kadar kızının tedavisine başlanan acılı aile bu kez de maddi sorunlarla ve çocuklarının yaşadığı travmayla karşılaştı.





Minik kızın psikolojisi bozuldu





Kızının eskiden neşeli ve konuşkan biri olduğunu ancak saldırıdan sonra psikolojisinin kötüye gittiğini söyleyen baba, altı yaşındaki miniğin ağladığını; okulda kendisiyle ‘yaralı yüz’ diye dalga geçecekleri yönünde endişeye kapıldığını belirtti.





Aile, kuduz aşılarına başlanan minik kızın yüzündeki yaralar için de plastik cerrahlarla görüşmeye başladı.

Resmi prosedür nedeniyle suratındaki yaralarına dikiş atılamayan, yaraları bantlarla tutturulan minik kızın lazer tedavisi görebileceği söylendi.

Ancak henüz yaşı küçük olduğu, bünyesi bazı tedavileri kaldıramayacağı gerekçesiyle 18 yaşına kadar kısıtlı tedavi görebileceği belirtilen kızın saldırı nedeniyle yüzünde yaralar kalacağı ve bunların da kremle kapatılabileceği aktarıldı.

Aile bu kez de maddi sorunla yüzleşti. Doktorların verdiği kremin fiyatının 800-900 liraları bulduğunu söyleyen baba, yeterince maddi imkanlarının bulunmadığını ve zor durumda olduklarını belirtti.

"Olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor"

Acılı baba, kızının tedavi süreci devam ederken olayla ilgili adli sürecin peşine düştü.

Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını söyledi.

Belediyeye ve kaymakamlığa gittiğinde yetkililerin ilgileneceklerini belirtip ilgilenmediklerini ve konuyu kapattıklarını ifade eden Veysel E., bu ilgisizliğin arkasında bir olay olduğunu ileri sürdü.







