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KARS

Kadın özel harekat polisleri teröristlerin korkulu rüyası oldu: Daima tetikte

Kadın özel harekat polisleri (PÖH) kırsaldaki operasyonlarda da terör örgütlerinin korkulu rüyası. Karlar altında uzun namlulu silahlarla atış ve keskin nişancılık eğitimlerini sürdüren kadın özel harekatçılar her an göreve hazır.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadın özel harekat polisleri teröristlerin korkulu rüyası oldu: Daima tetikte
Kadın özel harekat polisleri

Kadın özel harekat polisleri (PÖH) her zaman teyakkuzda. Aldıkları sıkı eğitim sonrası Kars’ta görevlendirilen kadın PÖH’ler, terör olayları başta olmak üzere riskli operasyonlara katılıyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki operasyonlara da katılan kadın polisler, teröristlerin korkulu rüyası.

Karla kaplı atış sahasında uzun namlulu silahlarla atış ve keskin nişancı eğitimlerini sürdüren kadın özel harekatçılar, bu eğitim ve tatbikatlar sayesinde her an göreve hazır oluyor. Tatbikatlarda yaptıkları atışlarla göz dolduran kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.

‘Nene Hatun’un izinde: Kadın PÖH’ler zorlu coğrafyalarda görev yapıyor
FOTOĞRAF 14
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Gümüşhane dağlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan özel harekat timi, Türk kadınının istediğinde her şeyi başarabileceğini ifade ediyor.<br>Doğu Karadeniz’in iç kesiminde yer alan Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timinde görevli kadın polisler kentin dağlık ve zorlu coğrafyasında vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
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Kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, gözlem yapan kadın polisler, bölgeyi kontrol altında tutuyor.<br>724 esasına göre arkasında eşini, çocuğunu, ailesini ve arkadaşlarını bırakarak arazide vatan nöbeti tutan kadın özel harekatçılar, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen Türk kadınının neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermek için operasyonlara aralıksız devam ettiklerini ifade ediyor.
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Gümüşhane’nin zorlu arazilerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan özel harekat timinde görevli kadın polisler, kendilerine Nene Hatunlar, Tomris Hatunların ilham kaynağı olduğunu söyledi.<br>
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Türk tarihinde kadınların ülke savunmasında çok önemli bir yeri olduğunu ve bunu devam ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Polis Özel Harekat timinde görevli kadın polis, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı, bölücü terör örgütlerinin yapabilecekleri saldırılara karşı ben ve silah arkadaşlarım 724 yağmur, çamur demeden vatan nöbetindeyiz. Şanlı Türk tarihimizde kadınlarımızın ülke savunmasında yeri oldukça fazladır. Gerek Nene Hatunlarımız gerek Tomris Hatunlarımız ülke savunmasında bize ilham kaynağı olmuştur” dedi.
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‘Nene Hatun’un izinde: Kadın PÖH’ler zorlu coğrafyalarda görev yapıyor
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timinde görev yapan kadın polisler, kentin zorlu coğrafyasında Nene Hatun'u örnek alarak terörle mücadele görevlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Kadın Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat
OYNAT 00:58
Kadın Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törende mezun olan Kadın Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat nefesleri kesti.

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