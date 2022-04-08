Kadın özel harekat polisleri teröristlerin korkulu rüyası oldu: Daima tetikte

Türk tarihinde kadınların ülke savunmasında çok önemli bir yeri olduğunu ve bunu devam ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Polis Özel Harekat timinde görevli kadın polis, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı, bölücü terör örgütlerinin yapabilecekleri saldırılara karşı ben ve silah arkadaşlarım 724 yağmur, çamur demeden vatan nöbetindeyiz. Şanlı Türk tarihimizde kadınlarımızın ülke savunmasında yeri oldukça fazladır. Gerek Nene Hatunlarımız gerek Tomris Hatunlarımız ülke savunmasında bize ilham kaynağı olmuştur” dedi.