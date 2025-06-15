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Kars için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Kars için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

15:5915/06/2025, Pazar
AA
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Gelecek 3 saatlik periyotta Kars çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Gelecek 3 saatlik periyotta Kars çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kars için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Kars çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Kars
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#YAĞIŞ
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