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Kars'ı beyaza bürüyen kar yağışının tadını çocuklar çıkardı

Kars'ta etkili olan kar yağışı Sarıkamış ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar kar topu oynadı, kızakla kaydı.

Semih Bozkuş
19:29 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kars'ta kar yağışı
Kars'ta kar yağışı

Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kar topu oynadı, kızakla kaydı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar kar topu oynadı. İnönü Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar yokuşlardan kızaklarla kaydı.

Çocuklardan Kerem Aydın, AA muhabirine, kar yağmasına çok sevindiğini belirterek, "Kar yağar yağmaz caddeye çıktık, kar topu oynamanın keyfini yaşadık." dedi.



#Kars
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#Sarıkamış
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