Gündem Karsın Sarıkamış ilçesinde bozayılar vatandaşları endişelendiriyor
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar vatandaşları endişelendiriyor

Kış uykusu için Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'a göç eden bozayıların, belediye çöplüğünün yanı sıra ilçe merkezine sıkça inerek çöp konteynerlerinde yiyecek araması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

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Haber Merkezi AA
Karsın Sarıkamış ilçesinde bozayılar vatandaşları endişelendiriyor
Arşiv.

Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, ayıların sürekli mahallede gezdiğini belirterek, bu durumdan vatandaşların tedirgin olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde merkeze inen bozayıların saldırgan yönüne dikkati çeken Bulut, "Ayılar merkezde caddelere indi, korkuyoruz, korktuğumuz için de çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Erken vakitte de geç vakitte olsa caddelere iniyorlar. Yetkililerden bu konuda çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu ayılar her an insanlara saldırabilirler." dedi.

İnönü Mahallesi sakinlerinden Emir Ali Bakışçı da son zamanlarda mahallelerde ayıların sıkça görülmesinin kendilerini korkuttuğu belirtti.

Ayılar yüzünden hava kararmadan eve gitmeye çalıştıklarını ifade eden Bakışçı, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinleri olarak hepimiz endişeliyiz ve korkuyoruz çünkü ayılar büyük bir tehdit olmaya başladı. Daha önceden de geliyorlardı ama bu kadar yoğun değildi. Çok büyük ayılar geliyor, bir tane değil birkaç tane geliyorlar. Mahalle sakinleri olarak artık akşamları dışarı çıkamıyoruz. Bu bizi fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz."

Kars'ta ayı dehşeti: 70 yaşındaki adam ölümden döndü
FOTOĞRAF 6
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Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özden (70), yakacak odun ve kozalak toplamak için at arabasıyla Acısu bölgesindeki ormanlık alana gittiği sırada ayı saldırısına uğradı.
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Özden'in bağırması üzerine bölgede odun toplayan kişiler yardıma koşarak ayıyı bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Özden, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Vücudunda kırıklar ve pençe darbeleriyle derin yaralar oluştuğu belirlenen Özden, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde istirahat eden Özden, kışlık yakacak ihtiyacı için ormana gittiğini söyledi.
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Ormanda at arabasına yakacak doldururken ayı saldırına uğradığını belirten Özden, Birden ağacın dibinden ayı çıktı ve bana vurmaya başladı. Yere düştüm ve bağırmamla çevrede kesim yapanlar yardıma koştu. Onları gören ayı bölgeden uzaklaştı. Sonra hastanede tedavi edildim şimdi evde yatıyorum. dedi.
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Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da son zamanlarda ayı sayısının artığını dile getirdi. İlçenin her tarafında ayı ile karşılaşılabileceğini kaydeden Kılıç, yetkililerin çözüm bulmalarını istedi.
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Kars'ta ayı dehşeti: 70 yaşındaki adam ölümden döndü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısı sonucu vücudunda kırıklar ve derin yaralar oluşan 70 yaşındaki Abdullah Özden, mucize eseri hayatta kaldı. Ayının bir anda karşısına çıktığını söyleyerek dehşet anlarını anlatan Özen, son dönemlerde bu saldırıların arttığını belirterek yetkililerin duruma çözüm bulmalarını istedi.

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