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Kars'ta jandarmadan hava destekli operasyon: PKK'ya ait beş sığınak imha edildi

Kars'ta terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Beş sığınağın imha edildiği operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve patlayıcı yapımında kullanılan tüpler ele geçirildi.

14:19 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Terör inleri yerle bir edildi.

Terör inleri yerle bir edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 5 sığınak imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemçe-Madur bölgesinde örgütün kış üslenmesine yönelik 4 Kasım'da hava destekli "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çifçi Operasyonu" gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 5 sığınak ve 2 gömü noktası bulundu.


Gömü noktalarında yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi, 72 örgütsel doküman, patlayıcı yapımında kullanılan 5 büyük, 2 küçük tüp, patlayıcı tesirini arttırmak maksadıyla kullanılan 5 kilogram çivi ele geçirildi.


Operasyonda sığınaklar imha edildi, incelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alındı.


#Kars
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#Sığınak
#PKK
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