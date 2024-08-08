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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: Toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 80 kilogram küp şeker, 41 litre ayçiçeği yağı, 6 kilogram sofra tuzu imha edildi.

11:12 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Kars'ta PKK operasyonu
Kars'ta PKK operasyonu

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca, Kağızman'da düzenlenen operasyonda tespit edilen gömü noktasında, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından toprağa gömüldüğü değerlendirilen 80 kilogram küp şeker, 41 litre ayçiçeği yağı, 6 kilogram sofra tuzu ele geçirildi.

Yaşam malzemeleri imha edildi.



#Kars
#PKK/KCK
#terör örgütü
#Yaşam malzemesi
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