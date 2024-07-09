Kars'ta PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad el-Musevi ile IKBY İçişleri Bakanlığı yetkilisi Hemin Mirani yaptıkları ortak açıklamada Duhok, Erbil ve Kerkük’te çarşı yangınlarını PKK’nın çıkardığını açıkladı. Yakalanan 3 kişinin Talabani’yle de bağlantısı tespit edildi. Musevi, “Irak topraklarındaki Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na da sabotaj yapmayı planlıyorlardı” dedi.