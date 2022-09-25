Kars'ta soğuk hava soba yaktırdı

Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle caddeler boş kalırken, vatandaşlar ise sobası yanan iş yerine kendisini attı.

Kars’ta kafe işletmecisi Faruk Savaş, müşterilerinin üşüdüğünü görünce önce sobayı temizledi. Ardından yaklaşık 4 aydır yanmayan sobasını yeniden yakarak müşterilerinin ısınmasını sağladı.

Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle caddeler boş kalırken, vatandaşlar ise sobası yanan iş yerine kendisini attı.

İHA

"Ateşin başında ısınmaya çalışıyorum"

Sekiz yıldır Kars’ta yaşadığını ifade eden Ali Şahin, “8 yıldır Kars’ta yaşıyorum. Bu yıl erken açtık ısınma sezonunu, sobalarımızı yaktık ısınıyoruz. Bu yıl sobaları açıp ısınmaya başladık diyebiliriz. Geçen hafta Ankara’daydım. Orada kısa kolla geziyordum, geldim burada ateşin başında ısınmaya çalışıyorum. Çok soğuk” dedi.

İHA

"Sobayı yaktık"

Müşterilerinin isteği üzerine sobayı yaktıklarını ifade eden Serkan Alban, “Havalar da soğudu, malum gördüğünüz üzere ateşlerimizi de yaktık. İçeride müşterilerimizin talebi üzerine sobalarımızı da yaktık. Hava eksi dereceleri gördü. Hepinizi mekanımıza bekleriz” diye konuştu.

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İHA

Öte yandan, kentte yağan yağmur ile birlikte hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde düştü. Kentte gece hava sıcaklığı eksi 5’i gördü. Soğuk havanın etkili olacağı öğrenildi.